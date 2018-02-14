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此内容发布于2018年2月14日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月14日 -07:35

（法新社香港14日电） 随着农历狗年将至，香港风水师周亦彤预测，1946年出生属狗的美国总统川普，因为2018年是他的本命年犯太岁，所以运势欠佳。

在风水学中，宇宙万物由五行金、木、水、火、土组成，川普生于火狗年，而2018年为土狗年，会影响他的运势。

周亦彤（Thierry Chow）说，川普的五行属火，会影响健康，而他「火爆」的言语可能会造成「真正问题」和实质后果。

周亦彤告诉法新社：「五行里有太多火和太多土，将会导致他的运势失衡。」

周亦彤用九宫飞星来预测运势，且预测在凶星第5颗星影响下，美国和北韩之间关系更紧张。

她也警告，川普和中国针对贸易和经济的棘手议题，有产生误会的风险。

周亦彤说：「第7颗星将落在东边，那颗星会影响沟通，造成流言蜚语和误会。」

周亦彤也预测，5月将结为连理的英国哈利王子和未婚妻梅根马克尔（Meghan Markle），会有个圆满的婚礼。

周亦彤说：「我认为婚礼会非常顺利，会为英国带来好运，也为全世界带来正能量。」（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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