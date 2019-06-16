此内容发布于2019年6月16日 下午11:05

（法新社北京17日电） 香港街头昨天涌现身穿黑衣的「反送中」人潮，估计大约200万人参与抗议，中国官方媒体多半保持沉默，社群平台不见相关照片或只字片语提到这场集会。

香港近日出现大规模示威，撼动港府，甚至演变成暴力冲突，香港行政长官林郑月娥不得不无限期暂缓修订逃犯条例。

中国官媒新华社今天清晨发出简短报导，写道「考虑到社会有强烈不同的意见，特区政府已停止立法会大会对修订『逃犯条例』的工作」。

新华社报导说，林郑月娥「承认由于政府工作上的不足，令香港社会出现很大的矛盾和纷争，为此向市民致歉」。港人昨天上街表达「反送中」诉求，并要求林郑月娥下台，但这两点都未出现在新华社的文章之中。

除了中共喉舌「人民日报」有一则篇幅不算长的评论文章外，中国官媒昨天继续静默。

中国中央电视台（央视）整天的主要新闻快报也避谈此事。

人民日报评论文章写说，今年2月香港特区政府提出修订逃犯条例以来，「得到香港主流民意支持，广大市民期待堵塞法律漏洞，避免香港成为避罪天堂」。

文中还说：「中央坚定支持行政长官和特区政府依法施政，坚定支持特区政府维护法治和市民合法权益，坚决反对外部势力干预香港事务和中国内政。」

此外，社群平台微博上搜寻「香港抗议」，仅会出现中国外交部相关声明报导，形容这类集会是「暴动」或是破坏香港和平稳定的行为。网站上不见黑衣抗议群众手持「反送中」标语，或港民送花悼念一名为抗议修法不幸跌落身亡的年轻男子相关照片。

中国社群媒体上也不见港警以胡椒喷雾和橡胶子弹驱离抗议群众的影片。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram