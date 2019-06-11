此内容发布于2019年6月11日 下午11:20

（法新社华盛顿11日电） 美国代理国防部长夏纳翰（Patrick Shanahan）今天寄发备忘录给所有国防部职员，在一艘以已故联邦参议员马侃命名的军舰引发争议后，要求大家保持政治中立。

夏纳翰在寄发给所有国防部人员与海外军官的备忘录中说：「所有国防部人员，无论是军人还是文职人员，都宣誓保护与捍卫美国宪法。」

「我们任务是保护与捍卫国家，是没有政治倾向的。」

夏纳翰日前证实，白宫有人曾联系驻日美国海军第七舰队，要求他们在川普访问日本期间，让以川普宿敌马侃命名的美国驱逐舰马侃号（USS John S. McCain）离开视线范围。

夏纳翰今天在回应记者关于备忘录内容问题时说：「在马侃事件后，我想做的事是提醒大家，我们不会让军队政治化。」

他说：「想想之后的所有旅程，想想我们即将踏入的季节。」他指的是2020年总统大选即将登场的各州初选。他说：「提醒大家没有什么错。」

川普与马侃在政治上针锋相对。马侃去年8月因脑癌病逝，在越战期间曾遭俘虏与刑求。

马侃屹立美国政坛数十年，备受尊崇，两度竞选美国总统都铩羽而归。他在2016年大选期间撤销对川普的支持，2017年投票阻挠川普废除俗称欧巴马健保的平价医疗法。

马侃过世后，川普仍不放过他，持续公开表达对马侃的不满，称「他从来都不喜欢马侃，永远也不会」。

白宫疑下令要马侃号离开视线范围的消息曝光后，川普坚称他不会做出隐藏马侃号的命令，说他「一点都不在乎」一艘海军军舰以马侃命名。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram