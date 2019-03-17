此内容发布于2019年3月17日 下午11:05

（法新社华盛顿17日电） 媒体披露美国已故联邦参议员马侃的幕僚曾分享指涉总统川普与俄罗斯有关系的档案，引爆川普怒火，连2天在推特开炮。

川普昨天挞伐马侃（John McCain）后，马侃之女梅根（Meghan）予以反击。

他在推文中引述独立检察官史塔（Ken Starr）说，显然协助散布英国前情报员史蒂尔（Christopher Steele）编纂的档案，是马侃「非常黑的一个污点」。这份档案的编纂资金，部分来自民主党希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）竞选总统时的团队。

「史蒂尔档案」指涉川普阵营和俄罗斯有关系，内容多已被证实至少部分为真，但最不堪的指控尚未获证实。

福斯新闻台（Fox News）先前报导，新近披露的法庭文件显示，马侃幕僚向联邦调查局（FBI）与多家媒体分享这份档案，引爆川普怒火。

川普今天更拉高分贝，全力开炮。

「所以确实是...马侃把这份假档案发给联调局和媒体，希望能在选前公开。」

「他和民主党同伙，但（一如往常）失败了，就连假新闻都拒收这种垃圾！」

梅根在推特回批川普：「永远不会有人像敬爱我父亲那样敬爱您。我多希望可以和他共度更多周末，或许您该把周末花在与家人共处，而不是在推特上阴魂不散？」

马侃生前曾明白表示不希望川普参加他的葬礼。他到去年8月辞世前，都是川普最严厉的批评者之一。

自己规避兵役的川普批评马侃「并非战争英雄」，因为马侃曾在越南遭到俘虏。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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