此内容发布于2019年11月2日 下午9:05

（法新社索菲亚2日电） 保加利亚今天表示，将召唤法国驻索菲亚大使，解释法国总统马克宏（Emmanuel Macron）引爆众怒的「侮辱」移民言论。

马克宏访谈提及「保加利亚与乌克兰偷鸡摸狗的网络」之后，保加利亚外交部长泽哈瑞瓦（Ekaterina Zaharieva）幕僚狄莫夫（Ivan Dimov）表示，将要求法国驻保加利亚大使罗宾（Florence Robine）解释。

泽哈瑞瓦先前也已要求保加利亚驻巴黎大使裘拉科夫（Angel Cholakov），将抗议信交给法国外交部。

泽哈瑞瓦告诉民营电视台bTV：「我认为这番言论是侮辱（法国的）保加利亚社群。」

乌克兰昨天召唤法国驻基辅大使要求解释，后来乌克兰外交部在官网上表示，法国驻乌大使说，马克宏是被断章取义。

这起争议是本周法国版「现今价值」（Valeurs Actuelles）周刊刊登的访谈引起。

马克宏在访谈中表示，他支持根据配额的合法移民，不喜欢违法的工作者，还说宁愿要以合法方式工作的几内亚或象牙海岸移民，也不要「保加利亚与乌克兰偷鸡摸狗的网络」。

保加利亚总理波瑞索夫（Boyko Borisov）今天表示，已经接到马克宏的联系，「证实他支持保加利亚」、他的话遭到误解。

波瑞索夫在脸书上说：「他对我保证，他从未批评保加利亚公民、工作者或机构。」（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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