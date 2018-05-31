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此内容发布于2018年6月1日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月1日 -00:50

（法新社巴黎31日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天深夜告诉美国总统川普，对来自欧洲联盟的钢铝课徵关税是「不合法的」，欧盟将会以「坚定而符合比例原则的方式」予以回应。

美国政府宣布午夜（台湾时间6月1日中午12时）起对从欧盟、加拿大、墨西哥进口的钢铝课徵关税。消息传出后不久，马克宏与川普通电话。

先前与川普营造良好关系的马克宏，这次在电话中敦促川普，与欧盟、中国及日本进行协商，强化世界贸易组织（WTO）规范。

马克宏称美方对钢铝课税是「错误」决定，并提出警告，这种「经济民族主义 」将会对美国在内的所有国家造成损失。

马克宏今天稍早在艾里赛宫（Elysee Palace）告诉记者，他强烈反对美国这项决定。

马克宏说：「我认为这个决定从许多方面来说是个错误，因为它用错误的方式－决裂并创造经济民族主义，回应现存国际间贸易失衡的问题。」

马克宏补充说：「民族主义等同战争。这正是1930年代确实发生的事情。」

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）今天表示，一旦美国钢铝关税生效，法国将会拒绝与美国进行贸易谈判。

勒麦尔在前往加拿大参加七大工业国集团（Group of Seven）会议的途中向记者表示：「我们拒绝在压力之下谈判。受到关税打压之下，无助于我们打开任何一种的谈判之门。」

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