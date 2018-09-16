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此内容发布于2018年9月17日 上午1:20 最后更新 - 2018年9月17日 -01:20

（法新社巴黎16日电） 法国总统马克宏因告诉一名到处碰壁的求职者，国内处处有工作，他「过个马路就能帮你找到差事」，今天招致网友批评缺乏同理心，且与现实社会脱节。

一名有意从事园艺工作的年轻人昨天在法国总统府艾里赛宫于文化遗产日对外开放期间，与总统马克宏（Emmanuel Macron）交谈。

社群媒体广传的影片可以看到，这名年轻人告诉马克宏：「我25岁了，到处寄履历和求职信，但都石沉大海。」

马克宏回答说：「如果你有心、够积极的话，饭店、咖啡厅餐厅、营建业，每个地方都说他们缺人，真的。」

他建议这名年轻人到咖啡厅和餐厅林立的蒙巴纳斯区（Montparnasse），保证可以轻松找到工作。

马克宏继续说：「我只要过个马路，就能帮你找到工作。」

他说：「所以去试试看吧。」这名年轻人与马克宏握手后说：「了解，谢谢您。」

产业主管表示，法国饭店和餐饮业有约10万个职缺，呼吁马克宏将非法移民合法化以填补职缺。

但推特很快地出现批评声浪，一名网友写道：「完全与法国现实脱节。」另一名网友表示：「怎么有人能在短短30秒内，就将轻蔑、缺乏同情心和无知表露无遗。」

网友的反应，显示曾任投资银行家的马克宏难以摆脱「富人的总统」称号。

不过马克宏所属政党共和前进！（Republic on the Move）党魁卡斯塔纳（Christophe Castaner）今天出面护航说：「总统说错了吗？如果你去蒙巴纳斯区，就会发现他们真的很缺人。」

他接着说：「你们比较想听空泛的话吗？我偏好说真话的总统。」

马克宏力推改革、促进经济成长的同时，这不是他第一次因看似打发市井小民的关切而挨轰。

他曾称反对他各项改革的人「懒鬼」，也批评工会示威者不去找新工作反而去「挑起麻烦」。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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