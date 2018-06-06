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此内容发布于2018年6月6日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月6日 -07:50

（法新社巴黎6日电） 法国可能以每周35小时工时闻名，但是因总统马克宏推动多项改革，国会频见马拉松辩论，甚至迟至凌晨1时才投票，令众多国会议员濒临疲累过度，并抱怨会影响立法品质。

国会议员抱怨，马克宏（Emmanuel Macron）推行改革，送进国会的法案堆积如山高，迫使议员过度操劳，而只顾量必然牺牲质。40岁的马克宏曾任职投资银行，习于每周工作80小时。

自税务、教育、住房改革，到大刀阔斧改革劳工法和铁路公司，中间派马克宏自去年率领新政党赢得惊人胜利以来，他决心要一举成功。

他自己每天只睡几个小时，打定主意要在上任初期力行多项改革。新法案接二连三推出，紧接着新移民法及法国国家铁路公司（SNCF）改革案后，是职业训练、失业保险和司法系统等法案。他的政府也承认，目前设定的节奏十分繁忙。

总理菲力普（Edouard Philippe）去年曾说：「我们不会停手。法国对改变无所畏惧，维持现状才会是输家。」

国会议员倍感压力，抱怨马克宏仓促立法会扼杀辩论。不过，他的改革热情至少赢得国际货币基金（IMF）的欢迎，并在4日发布的年度报告说：「过去一年来，法国的进步令人刮目相看。法国改革速度野心勃勃，现在已成为欧洲的改革领袖。」

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