马克宏神隐逾一周 明星总统形象大伤

此内容发布于2018年12月9日 上午9:50

（法新社巴黎9日电） 法国总统马克宏今天面临外界越来越大压力，要求他结束严重冲击法国的「黄背心」抗争危机。法国昨天再度出现暴力抗议和洗劫行径，巴黎和其他地区当局陆续盘点破坏的代价。

四面楚歌的马克宏（Emmanuel Macron）预计未来几天内针对示威发表备受期待的谈话。

巴黎当局表示，反马克宏暴动未如一周前激烈，受伤人数较少。但市政府也说，由于抗议人士扩散到巴黎各地，实质损害远超越上周。

今天上午在数个街坊的街道上可见焚烧过的车辆，清洁人员忙着清扫散落一地的商店和公车站玻璃碎片。

巴黎副市长葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）告诉法国国际广播电台（France Inter radio）：「（抗议活动）散布范围广许多，因此许多地方都受影响。昨天的破坏比一周前多许多。」

全法国掀起的「黄背心」运动连续第4个周末进行抗争，法国西南部城市波尔多也受到暴动的严重冲击。

「黄背心」运动起初是抗议燃料税调涨，随后如滚雪球般演变成抗议生活费攀升的群众运动，抗议者还指责曾是银行家的马克宏只替有钱人着想，香榭大道的抗议人士怒吼「马克宏，辞职」。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）表示，这场动乱带给法国经济「灾难」，全国各地路障瘫痪交通，观光客也暂时避开造访巴黎。

法国政府发言人葛里沃（Benjamin Griveaux）承诺，马克宏的中间派政府将考量抗议人士提出的各项不满，来找出解决之道。

马克宏原本以年轻的自由价值捍卫者形象在国际间受到欢迎。如今外国也密切观察他如何处理这场危机。

西班牙「国家报」（El Pais）表示，这是40岁的马克宏首次「犹豫不决，令人觉得他不知如何是好」。

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