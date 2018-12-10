马克宏终让步 黄背心运动人士反应淡

此内容发布于2018年12月11日 上午12:05

（法新社巴黎10日电） 法国「黄背心」示威引发各地暴力抗议，神隐多日的总统马克宏终于出面宣布一系列财政措施，以化解不满情绪。部分抗议人士说，马克宏虽已让步，但不足以让黄背心运动就此罢手。

马克宏（Emmanuel Macron）在长达15分钟的电视演说中，一脸严肃地告诉萤幕前的全国民众：「我愿意承担我（在这场危机）应负的责任。」

曾任职投资银行的马克宏领导风格屡遭批评，他在演说中降低姿态表示：「我知道我的言论伤害你们当中一些人。」

不过，马克宏强调，这些多由法国郊区和城镇所得不高民众发起的抗议活动，源自存在已久的问题。

马克宏说：「他们的痛苦不是昨天才爆发。我们变得习以为常。这些40多年来的沈�z，一一浮上台面。」

马克宏宣布，明年1月起，领取最低工资的劳工每月加薪100欧元，但雇主无须为此付出额外成本；针对所得低于2000欧元的退休年金领取者，政府将取消最近的社会安全税调涨计画。不过，他也矢言坚持自己的改革计画，并拒绝恢复富人税。

由于黄背心运动没有真正带头的领导人，也拒绝被政党和工会影响左右，因此难以判断对马克宏演说的反应。

电视演说后，法国电视台访问黄背心示威民众，部分坦承马克宏已作出让步，但表示这些让步「不足以」让黄背心运动就此喊停。

法国西北部小镇勒恩（Rennes）黄背心运动发言人之一尔瓦恩（Erwan）：「这次真的有些进展。随着他演说，我脸上笑容越来越多。」

但东部小镇蒙索莱米纳（Montceau-les-Mines）的拉凡德（Pierre-Gael Laveder）说：「马克宏没有针对现状，采取全面性对策。」

拉凡德说：「大家对他的演说报以嘘声，第一反应是『他把我们当傻子』。」

右翼反对派领袖、马克宏去年总统大选对手玛琳．雷朋（Marine Le Pen）乐见他宣布的一些税赋措施，但指控他是冷酷无情全球主义的信使。

雷朋说：「他拒绝承认是他强力主张的（经济模式）本身有问题。」

左翼反对派「不屈法国」（France Unbowed）领袖梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）表示，马克宏若以为「重新分配金钱」可以平息骚乱，他就大错特错。

负责监督欧洲联盟（EU）成员国财政的执委会则表示，他们将研究马克宏宣布相关措施对预算的冲击。这些措施可能会提高政府支出数十亿美元。

「我们正在关注最新宣布的潜在新措施，但在正式宣布或相关细节底定前，不便发表评论。」

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