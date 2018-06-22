下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月22日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月22日 -07:50

（法新社巴黎21日电） 法国总统马克宏今天将欧洲民族主义和反移民情绪勃兴，比作「汉生病」（leprosy，旧称麻疯病），认为应该比较积极加以对抗，而不是批评那些支持欧洲一体化的政府。

马克宏（Emmanuel Macron）在视察不列塔尼（Brittany）时，呼吁国人要克制反欧盟情绪。他3天后将与欧洲多国领袖开会，设法解决欧洲移民危机。

「我要以最沉重的话告诉大家，很多人恨欧洲，但他们恨很久了，如今大家目睹他们（民族主义者）如同汉生病一般在欧洲各地兴起，在那些我们以为绝不会死灰复燃的国家兴起。」

他还说，这些地方包括「友邦和邻国，他们说出最糟糕的话，而我们习以为常。他们言行挑衅，但没人因此恐惧」。

马克宏并未透露他所谈论的对象，但法国和义大利过去10天为了义大利拒绝让移民船「宝瓶座号」（Aquarius）靠岸一事打起口水战。马尔他也拒绝船只靠岸，船上629名乘客成为地中海人球，引发外界对于欧洲反移民情绪升高的关注。

义大利极右派新任内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）显然认为马克宏今天这番话是针对他们而发，随即回击，称马克宏「话很多」，还指控他伪善。

萨尔维尼说：「倘若马克宏停止辱骂，具体实践他口中的慷慨行为，欢迎义大利近年来出现的数以千计移民，这对大家比较好。」（译者：卢映孜/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line