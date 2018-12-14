马克宏访史特拉斯堡 吊唁枪击案死者

此内容发布于2018年12月14日 下午11:35

（法新社史特拉斯堡14日电） 法国史特拉斯堡（Strasbourg）耶诞市集日前传出枪击案，警方昨天击毙枪手，总统马克宏今天前来吊唁，调查人员也开始调查这名圣战士是否有其他共犯。

马克宏（Emmanuel Macron）将一朵白玫瑰放在克雷贝（Kleber）广场纪念碑上，这个临时追思活动现场摆放数以千计蜡烛、鲜花及悼词，还有军人在一旁高唱法国国歌马赛曲。

稍早参加欧洲联盟（EU）布鲁塞尔峰会的马克宏说：「全国与史特拉斯堡市民同在，这是我今晚想告诉他们的事情。」

这座邻近德国边界的法国东部大城今天缓慢回归日常轨道，发生枪击案的知名耶诞市集也已重新开放。

从三流罪犯转为圣战士的29岁凶嫌薛卡特（Cherif Chekatt）11日晚间持枪前往史特拉斯堡耶诞市集攻击人群，击毙一名与妻子前来度假的泰国游客、一名20年前到法国寻求庇护的阿富汗难民、一名报导欧洲议会开议的28岁义大利记者和一名才刚退休的法国本地居民。

这起枪击案还造成12人受伤，其中一人已被宣布脑死。

伊斯兰国宣传部门推文说，薛卡特是他们的「战士」之一，法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）今天驳斥这项说法，说凶嫌「完全是临时起意」。

法国反恐检察官海兹（Remy Heitz）说，调查目前聚焦在是否有任何人「帮助或鼓励薛卡特准备或执行」这起攻击，或在他逃亡时予以协助。

海兹说，警方今天拘留7人，包括薛卡特双亲以及两名兄弟。

熟知调查的消息人士告诉法新社，薛卡特的另一名兄弟已在阿尔及利亚被捕，他和薛卡特都名列法国极端分子监控名单。

在4个国家拥有27项犯罪前科的薛卡特昨夜遭击毙，官员将此归功于民众鼎力相助和警方反应迅速。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting