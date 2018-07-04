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此内容发布于2018年7月4日 上午5:50 最后更新 - 2018年7月4日 -05:50

（法新社拉哥斯3日电） 法国总统马克宏今天在奈及利亚首都阿布加（Abuja）拜会地主国总统布哈里（Muhammadu Buhari），随后转往拉哥斯（Lagos），脱下外套和领带，参加颂扬非洲文化活动。

马克宏（Emmanuel Macron）前往非洲节奏（Afrobeat）音乐传奇人物库迪（Fela Kuti）当年的表演地点「圣坛」（Shrine），展开充满活力的访问活动。这是他试图和非洲英语系国家培养更密切关系的最新行动之一。

马克宏以英文向不断发出欢呼和哨声的群众发表演说，他表示：「我非常高兴在这里和大家共度今宵。」

现年40岁的马克宏曾是投资银行家，能说一口流利的英文。2000年代初期，他曾在阿布加的法国大使馆担任实习生达6个月之久。

他向这次陪同他出访的记者表示：「我非常喜欢奈及利亚，这是一个充满魅力的国家。我在这里有很多回忆…至今难以忘怀。」

马克宏担任总统后，强调不仅要和前法国殖民地国家加强往来，还要和英语系国家改善贸易关系。（译者：陈宜君/核稿：严思祺）

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