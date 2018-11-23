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此内容发布于2018年11月23日 下午7:20 最后更新 - 2018年11月23日 -19:20

（法新社巴黎23日电） 法国总统办公室今天表示，总统马克宏同意归还西非国家贝南（Benin）26件艺术雕像文物，而且「不会延宕」。

马克宏（Emmanuel Macron）这项决定是根据他任命的专家提交的报告，专家建议立法将殖民时期掠夺的数千件非洲艺术品归还给追讨的国家。这样的重大政策转变，可能对其他曾是殖民强权的国家形成压力。

法国同意归还的26件艺术文物，是贝南共和国前身达荷美王国（Dahomey）首都阿波美宫（Palaces of Abomey）的王室雕像，是法军在1892年战争时夺得，目前收藏在布朗利河岸博物馆（Quai Branly）。

马克宏也提议邀集非洲和欧洲伙伴国家，明年齐聚巴黎，为非洲艺术文物界制定一个「交流政策」架构。

总统府艾里赛宫表示，总统「希望考量到这些文物流转的所有可能性，不仅是归还而已，也包括展览、借展、进一步合作等交流」。

总统府说，这应不是单一或象徵性的案例。

贝南文化中心「非洲艺术」（Artisttik Africa）主任阿勒吉（Ousmane Aledji）表示，很高兴见到与法国「新形式的文化交流」。

非洲要求归还他们瑰宝的呼声日渐高涨，不过，法国的法律严格禁止政府割让国有财产，即使是已有充分记载的掠夺案件，也不例外。因此，马克宏考虑修法，以允许归还文物。

马克宏去年11月在布吉纳法索的一项演说中提到，非洲的遗产不能只存在欧洲的私人收藏和博物馆。

根据估计，法国博物馆收藏了9万件非洲艺术品，其中7万件保存在巴黎的布朗利河岸博物馆，这座博物馆是由前总统席哈克（Jacques Chirac）设立。

智利太平洋的复活岛（Easter Island）市长，20日就流着泪请求英国，归还他们着名的石像。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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