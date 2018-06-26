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此内容发布于2018年6月26日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月26日 -09:05

（法新社梵蒂冈26日电） 法国总统马克宏今天首度走访梵蒂冈，并与天主教教宗方济各（Pope Francis）不寻常地会谈达57分钟之久。这是教宗和一国元首私下会谈时间最长的一次。

教宗过去和一国总统的会谈从未超过50分钟。法新社报导，教宗与美国前总统欧巴马会谈50分钟，与欧巴马继任者川普则仅30分钟。

据信马克宏和教宗除了讨论信仰，也谈到教会在法国社会的角色这项敏感话题，还有棘手的移民议题，这项议题如今正在欧洲联盟造成严重分裂。

马克宏答应接受罗马的拉特兰圣若望大教堂（St John Lateran）荣誉教士团成员的头衔，因而出访梵蒂冈。这项传统可追溯到15世纪，法国政教尚未分离的时代。

之前好几位法国前总统为避免扯上宗教形象，都拒绝这个头衔，包括社会党总统密特朗（Francois Mitterrand）和欧兰德（Francois Hollande）。法国1905年通过重大的政教分离法令。

马克宏4月时说，他要「修补」教会和国家的「关系」，之后决定接受荣誉教士团成员的头衔，在国内特别受到检视。（译者：罗苑韶/核稿：何宏儒）

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