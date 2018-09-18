下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月18日 上午8:35 最后更新 - 2018年9月18日 -08:35

（法新社巴黎18日电） 法国总统马克宏几天前对一名失业园丁说「过个马路就能找到工作」。这名年轻人今天首度公开表达看法，他形容这项具争议性的说法令他「难以接受」。

现年25岁的贾汉（Jonathan Jahan）15日在总统府开放参观活动遇到马克宏（Emmanuel Macron），并把握这个时机上前，提起他找工作失利。

他今天接受欧洲第一电台（Europe 1）访问说：「一开始，我不期望会遇到他。后来我和他合照、握手，然后告诉自己『现在不说，永无机会』。」

贾汉被拍到向马克宏抱怨，说他四处找工作。他说：「我寄履历和求职信，但都石沉大海。」

马克宏建议他去巴黎繁忙的蒙巴纳斯区（Montparnasse），还说很快能找到侍者的工作。

马克宏说：「如果你有心、够积极的话，饭店、咖啡厅餐厅、营建业，我去的每个地方都说他们缺人。我过个马路，就能帮你找到工作。」

马克宏这番话广受左派批评，指控他傲慢又不知民间疾苦。

「解放报」（Liberation）把他讲的话拿来与法国最后的皇后玛丽．安托瓦内特（Marie Antoinette）相比。她说，穷人没面包吃 ，可以「吃蛋糕」。

贾汉说：「我要对他说：如果这是我找工作的方式，令人有点难以接受。」他说自己已在餐厅业做过洗盘子的工作。

贾汉找工作的困境可能很快有出路，法国园艺协会主席菲利克斯（Francois Felix）说，协会有很多给年轻人的工作机会，鼓励贾汉跟他们联系。

Neuer Inhalt Horizontal Line