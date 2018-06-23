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此内容发布于2018年6月24日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月24日 -01:05

（法新罗马23日电） 分化欧洲的移民危机日益升温，多国在布鲁塞尔紧急召开小型高峰会前夕，法国总统马克宏今天表示，拒绝接受移民的欧盟国家应受经济制裁，引来义大利强烈反弹，怒批马克宏傲慢。

马克宏在巴黎会晤西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）后表示，受惠于欧洲联盟合作关系、却「在移民议题上主张国家自身利益」的成员国，应该遭受制裁。

马克宏这番言论招来义大利新民粹主义政府的尖酸批评。

义大利极右派内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）也怒批，马克宏在移民议题上很「傲慢」。

萨尔维尼说，过去4年来，有65万人渡海进入义大利、43万人寻求庇护，义国还须收容17万「看似难民」的人，共得烧掉50亿欧元（约新台币1768亿3876万元）经费。

「如果对傲慢的马克宏总统来说，这不成问题，那我们请他停止侮辱，展现一下实质义举，开放法国众多港口，让文蒂米格里亚（Ventimiglia）的男女老少通过。」文蒂米格里亚是义大利西北方的小镇，位于义法边界。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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