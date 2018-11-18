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此内容发布于2018年11月18日 下午9:05 最后更新 - 2018年11月18日 -21:05

（法新社柏林18日电） 法国总统马克宏今天呼吁法德联手让欧洲在全球扮演更强大和更有信心的角色，以避免世界舞台陷入「混乱」。

马克宏和德国总理梅克尔（Angela Merkel）利用第一次世界大战结束百年纪念日一系列活动展现团结，力抗欧洲的民粹主义和民族主义势力，以及美国总统川普主打的孤立主义「美国优先」政策。

随着极右派势力可能在半年后举行的欧洲议会（European Parliament）选举中增长，马克宏恳切请求梅克尔的大力支持，透过一连串改革强化欧洲。

马克宏告诉德国国会：「欧洲和其中的法德盟邦有责任防止全世界陷入混乱，并带领全世界走上和平的道路。」

他继续说：「这就是欧洲必须更强大的原因…获得更多主权。」

马克宏说，欧洲不仅带头推动绿能，力抗气候变迁，现在更不遗余力支持贸易、安全、移民和环境政策的多边方案。

马克宏是18年来第一位在德国国会演讲的法国总统，他呼吁应欧洲加深团结，来面对这个充满不确定的世界的未来挑战。

梅克尔表示，她同意马克宏对欧洲的看法，并说欧洲正站在「十字路口」。梅克尔和马克宏稍后将讨论欧洲面临的一连串政策挑战，从欧元区预算到移民政策和向网路巨擘徵税。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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