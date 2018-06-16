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此内容发布于2018年6月16日 上午9:20 最后更新 - 2018年6月16日 -09:20

（法新社雅典16日电） 希腊左派政府准备签署具里程碑意义的初步协议，以结束跟北邻马其顿长达27年的国名龃龉。与此同时，预料它今天将在国会不信任动议中过关。

希腊和马其顿外长明天将在边界会面，在此之前数个小时，国会预定晚间进行表决。

希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）昨天深夜表示：「解决跟前南斯拉夫马其顿共和国（Former Yugoslav Republic of Macedonia）长期国名争议的这项协议，对希腊而言是一项具有历史重要性的胜利。」

「我们证明了只要意志坚决，即使是数十年之久的争端，仍可透过和谐的方式化解。」

这项协议最终将使马其顿（Macedonia）改名为北马其顿共和国（Republic of North Macedonia）。联合国、欧洲联盟和北大西洋公约组织（NATO）都已表达乐观其成的立场。

希腊长期以来反对这个邻国被称为马其顿，因为希腊北部有同名省份。而且，希腊自认马其顿这个名称是它文化遗产的一部分，是2000多年前亚历山大大帝的帝国核心地区所在，不满遭北邻盗用。

本周稍早，齐普拉斯和马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）达成可望终结争端的协议，并将溯及1991年马其顿宣布独立时。

根据希腊媒体报导，欧盟高阶官员将出席明天在普雷斯帕湖（Prespes Lakes）地区举行的仪式。

马其顿国会应会在下周针对协议进行辩论。

希腊官员指出，这项协议有助于在历史上情势向来一触即发的巴尔干区域稳定，让希腊可以聚焦于土耳其等其他区域挑战。（译者：何宏儒）

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