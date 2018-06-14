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此内容发布于2018年6月14日 上午6:50 最后更新 - 2018年6月14日 -06:50

（法新社雅典14日电） 为化解27年来的名称之争，希腊政府与邻国马其顿达成协议，马其顿改名为北马其顿共和国。但是，这项协议已在希腊掀起政治风暴，主要反对党痛斥执政党的妥协是「国家的退却」。

保守派的新民主党（New Democracy Party）将对希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）提出不信任案。为此，希腊国会预定今晚6时（台北时间今晚11时）展开辩论。

在300席国会中，齐普拉斯领导的左派和右派执政联盟占有154席。

希腊长期以来反对北方邻国被称为马其顿，因为希腊北部有同名省份。而且，希腊自认马其顿这个名称是它文化遗产的一部分，是2000多年前亚历山大大帝的帝国核心地区所在，不满遭北邻盗用。两国多年来为此争执，希腊并为此阻挠马其顿加入欧盟（EU）与北约（NATO）。

经过数月的密集外交谈判，希腊总理齐普拉斯与马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）达成协议，马其顿（Macedonia）改名为北马其顿共和国（Republic of North Macedonia）。

针对此一协议，希腊总理齐普拉斯预定明天向国会报告。

齐普拉斯受访表示：「这项协议对于希腊和整个区域都是有利的。」

他指出：「有了这项协议，我们消除了篡夺我们历史的任何企图。」

马其顿总理柴伊夫同样盛赞这项协议，称它为一项「历史性的解决方案」。

这项协议仍待马其顿国会批准以及通过公投考验，同样有待希腊国会批准，将会费时数月之久。

马其顿希望，解决此一争端，将有助于马其顿加入欧盟和北约。

欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）和北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）昨天发表联合声明，呼吁不要虚掷此一绝佳的机会，重新发动广泛西巴尔干地区的欧洲和欧洲-大西洋整合。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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