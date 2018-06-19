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此内容发布于2018年6月19日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月19日 -10:35

（法新社史高比耶19日综合外电报导）马其顿国会今天批准17日与希腊签署的历史性协议，同意更改国名为北马其顿共和国（Republic of North Macedonia），朝化解两国间长达27年纷争又迈进一步。

法新社报导，马其顿国会共有120席，有69位议员支持这项协议，为往后举行公民投票做好了准备。

如果民众支持更改国名，马其顿政府将必须修改宪法，这是希腊要求的主要条件。然后协议也需经希腊国会批准。

两国外长17日在希腊北部边界普瑞斯帕湖（Prespa Lake）畔渔村，签署这项变更国名的协议。

马其顿当局期望，6月下旬欧洲联盟（EU）峰会能确定加入欧盟谈判的展开日期，并于7月中旬获邀加入北大西洋公约组织（NATO）。

但希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）上周末警告，马其顿必须修改宪法，否则加入欧盟和北约的计画将受阻。修宪需要国会2/3多数同意。

希腊从1991年以来一直反对邻国取名为马其顿，因为这与希腊北部省份同名。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

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