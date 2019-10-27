此内容发布于2019年10月27日 上午5:50

（法新社吉隆坡27日电） 在欧洲打算减少使用棕榈油之际，克什米尔问题掀起印度与马来西亚的外交争执，现在印度方面传出抵制马国棕榈油，马来西亚庞大的棕榈油产业又面临新威胁。

棕榈油可用于食品、化妆品等多种产品，马来西亚是仅次于印尼的第二大生产国。但棕榈油产业长期以来也遭环保人士抨击恶化森林砍伐问题。

随着环保团体加强施压，西方企业正逐步减少使用棕榈油，使得两大生产国日益仰赖印度这个全球最大食用油买家和中国市场。

今年8月，新德里印度教民族主义政府废除印度所辖克什米尔的自治地位，并实施封锁措施来镇压骚动。同以穆斯林为主体的马来西亚很同情克什米尔人的遭遇。

马来西亚首相马哈地（Mahathir Mohamad）上月在联合国大会（UN General Assembly）演讲时，形容新德里政府「入侵与占据」克什米尔地区，引发印度反弹，马国棕榈油业可能因此深受打击。

马哈地的发言促使印度人呼吁抵制马来西亚制品，有社群媒体用户发表愤怒讯息时附上 #抵制马来西亚（#BoycottMalaysia）的标签。与此同时，新德里政府可能对马国棕榈油加徵关税的传闻也甚嚣尘上。

印度一个重要植物油产业团体本周稍早就号召旗下875个成员别再购买马国棕榈油，并指政府正在研拟报复措施。

印度溶剂萃取商协会（Solvent Extractors' Association of India）主席夏特维迪（Atul Chaturvedi）说，「为了您的个人利益以及象徵我国团结，我们目前应避免向马来西亚采购。」

这种作法对马来西亚而言是一大打击，因为印度2018年是马国棕榈油暨相关产品的第三大市场，规模达68.4亿令吉（新台币500.09亿元）。

马来西亚负责监管棕榈油商品的原产业部长郭素沁（Teresa Kok）赶忙缓和紧张情势，形容印度溶剂萃取商协会的作法让两国合作与工作关系大为倒退，同时表示马国正在考虑加强进口印度的糖和水牛肉。

在这场最新争执之前，欧盟宣布计画在2030年以前，逐步从生质燃料清单中汰除棕榈油。对此，马来西亚与印尼已誓言对抗，指欧盟措施可能损及数百万小农的生计。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram