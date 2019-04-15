此内容发布于2019年4月15日 上午7:50

（法新社吉隆坡15日电） 马来西亚首相马哈地今天表示，若不重启中国支持的东海岸铁路建设计画，马国势必得支付53亿美元解约罚金。根据双方签订的新协议，中方已同意将铁路造价下调30%。

马国和中国上周取得共识，将以较原先低30%的价格完成北京「一带一路」倡议中的马来西亚「东海岸铁路计画」。此计画去年随贪腐严重的马国前政府下台遭喊停，当时还有其他中国投资项目被迫中止，主因马国社会质疑它们缺乏透明度，怀疑前任首相纳吉（Najib Razak）及其团队藉机吸金。

东海岸铁路总长约640公里，连结近泰国边界的马来西亚北部和吉隆坡近郊港口。

马哈地（Mahathir Mohamad）指出，政府被迫作出选择，「或者重启协商，或者缴付约217亿8000万令吉（台币约1630亿元）的解约费用」。

「既然如此，我们选择重回谈判桌，主张较公平的交易，以优先关照马来西亚民众的需求。」

根据马哈地的说法，中方参与计画的主要企业中国交通建设公司已承诺，将协助马方从事铁路营运和维护工作，马国财政压力可望因此减轻。

上周公布的新协议显示，东海岸铁路造价已调降为440亿令吉，虽然金额已较先前为少，但马来西亚仍须向中国国营银行贷款。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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