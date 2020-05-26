此内容发布于2020年5月26日 上午11:05

（法新社玛莱26日电） 度假天堂马尔地夫因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击关闭度假胜地，境内数万贫穷外国移工除了生计困难外，拥挤的移工住所也恐成病毒散播温床。

拥有孔雀蓝海水与纯净沙滩的马尔地夫，让许多新婚夫妇趋之若鹜。然而自从马尔地夫政府因疫情下令关闭所有渡假村后，大批外籍移工瞬间失业。

39岁的霍森（Zakir Hossain）来自孟加拉，他在首都玛莱（Male）的1家餐厅工作，然而餐厅自3月以来关门至今，他也2个月没领到薪水。

霍森说：「我们需要钱才能活下来、我们需要工作。」在疫情爆发前，霍森每个月薪资180美元，他都设法把其中约8成寄回去孟加拉给妻子和4个孩子。

马尔地夫和新加坡一样，极度仰赖外国劳力。而新加坡境内拥挤的移工宿舍也爆发大量感染案例。

首都玛莱有15万人口，其中约半数为来自孟加拉、印度、斯里兰卡的移工，他们所居住的拥挤巷道成为疾病温床。

霍森说：「我们都很担心疫情，所有孟加拉人都住在很拥挤的环境。」

许多移工同住一间房、甚至在轮班期间轮流使用床铺，霍森就和另外4名孟加拉人同住一室。

马尔地夫34万人口中近1400人感染2019冠状病毒疾病，比例远超过人口2200万的邻国斯里兰卡。

有些专家警告，如果不采取行动，可能会新增数千人感染。官员表示，相较于本地社区，移民社区的疫情扩散速度高达3倍。

马尔地夫政府已将3000名外籍劳工迁移到1座工业岛上的临时收容所。

马尔地夫外交部长夏希德（Abdulla Shahid）24日表示，已遣返约1000名非法滞留的孟加拉人，印度也接回4000名失业的印度人。

但那些滞留的移工更加惴惴不安。

霍森说：「我听说孟加拉工人如果死在这里，他们不会把遗体运回去，直接葬在这里。我好担心万一自己死了真不知会怎么样。」

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