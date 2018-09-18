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此内容发布于2018年9月18日 上午8:05 最后更新 - 2018年9月18日 -08:05

（法新社新德里18日电） 反贪监督团体今天指称，马尔地夫总统雅门疑似接受一名亿万富豪开发商的奢侈招待后，未经招标将天堂般群岛国马尔地夫的两座岛屿出租给对方。

拥有34万人口的马尔地夫将在数天后举行总统大选，现任强人总统雅门（Abdulla Yameen）正寻求连任。雅门还遭指控直接介入一起牵涉数百万美元的弊案，开发商得以绕过公开招标程序，取得数十座岛屿和舄湖的经营权。

雅门主要政坛对手目前不是在坐牢，就是流亡海外。半岛电视台（Al Jazeera）2016年的调查首度披露马尔地夫的岛屿租赁不透明，雅门曾否认和声称的弊案有任何关联。

雅门的副手、曾观光部长的艾迪布（Ahmed Adeeb）被控在2014和2015年间主导这起行动，并收买法官和政治人物。他随后因贪污等数项罪名遭到拘禁。

「组织犯罪与贪腐举报计画」（OCCRP）如今对雅门提出新指控，这个全球调查记者联盟组织从外泄政府文件和声称与雅门有关的其他证据中，陆续搜集到新的事证。

「组织犯罪与贪腐举报计画」表示，雅门至少协助提供24件不须招标的开发案给度假村开发商，并直接下令透过丑闻案核心的国有企业将一座岛屿出租。

记者还声称获得一批照片，拍到雅门和艾迪布接受一名亿万饭店大亨招待，在新加坡度过数天豪华行程。这名大亨随后仅以500万美元代价，便获得一座马尔地夫无人岛的经营权，并免费获准租赁另一座岛。

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