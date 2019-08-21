此内容发布于2019年8月22日 上午12:35

（法新社马德里21日电） 西班牙警方表示，已逮捕一名在大众运输工具上、超市偷拍女性裙底的犯嫌，受害者估计超过500人，还包括未成年少女在内。

法新社报导，西班牙警方在声明中表示，这名男子在马德里（Madrid）活动，会把背包放在地上，并用暗藏在背包的手机，在未获女性同意的情况下进行偷拍。

之后他将其中至少283个影片上传到色情网站，影片已被浏览超过百万次。

声明表示，警方逮到53岁的哥伦比亚籍犯嫌时，他正用背包内「刻意摆设的手机」在马德里地铁偷拍女性裙底风光。

声明补充，犯嫌「是惯犯，每天都拍，尽可能地偷拍所有女性」。

警方表示，犯嫌曾在5天内偷拍了29名不同女性。

西班牙国家警察网路犯罪组的费南德兹（Rafael Fernandez）告诉记者，犯嫌在地铁和客用火车上作案，「某些情况下，他会从地铁尾随一些女性进到超市，持续偷拍」。

警方从犯嫌的家中搜出一台笔电和3个硬碟，内含数百名女性的影像。

费南德兹表示，犯嫌上传的283支影片共有555名受害女性，其中有些人未成年。

目前为止，警方已经确认29名女性身分，被害人已对男子提出刑事诉讼。

费南德兹说，犯嫌被控侵犯隐私、虐待儿童、儿少性交易等罪。由于部分受害人是未成年人，在审判之前，他被关押候审。

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