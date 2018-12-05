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此内容发布于2018年12月5日 上午1:50 最后更新 - 2018年12月5日 -01:50

（法新社马德里4日电） 西班牙马德里市政厅今天表示，3家共享电动滑板车公司违规，拒绝发出执照，并限制他们在72小时内移除在马德里街道上的滑板车。

马德里市政厅因为共享电动滑板车公司Lime、Wind和VOI没有向滑板车使用者宣导使用规则，而采取这项措施。

马德里市政厅发表声明指出，上述3家公司可「在任何时候」对执照提出新申请，并补充，目前共有18家公司表达提供相关服务的意愿。

法新社联系总部位于加州，并在马德里滑板车分布最多的新创公司Lime，但Lime未立即对马德里市政厅的决定作出回应。

上述3家公司今年初在未获得官方许可下，分布于马德里各大街道，迫使马德里及西班牙其他城市管制这波新趋势。

滑板车在马德里被禁止在人行道及行人专用区使用，但允许在时速30公里的所有道路上路。西班牙80%街道近期实施这一限制。

共享电动滑板车跟共享单车不一样的是，共享单车通常有固定停放点，但共享电动滑板车没有固定的停车桩，骑士可任意停放。下一个想租借的骑士可以利用智慧型手机上的App，找到离他最近的电动滑板车，解锁后付费使用。（译者：苏梨若/核稿：陈昱婷）

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