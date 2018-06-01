马提斯：美军驻南韩议题 不上川金会谈判桌
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（法新社新加坡2日电） 美国国防部长马提斯（Jim Mattis）今天表示，美国总统川普与北韩领导人金正恩本月举行高峰会时，美军驻南韩议题不会搬上「谈判桌」。
马提斯在新加坡登场的亚洲安全会议「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）上说：「那个议题不在（6月）12日的新加坡谈判桌上，而且也不应该提出。」他指的是川金会预定举行的日子。
目前约有2万8500名美军驻扎在南韩境内。
川普在椭圆形办公室与北韩最高特使金英哲举行特别会谈后，今天表示将按原定计画与金正恩举行历史性峰会。
川普向记者表示，非核化与正式结束数十年的韩战，将搬上新加坡的谈判桌。
然而，马提斯强调：「任何关于美军驻大韩民国人数的讨论，取决于…大韩民国（南韩）是否提出讨论，还有美国与大韩民国之间的讨论，不同于目前与朝鲜民主主义人民共和国（北韩）的谈判。」
他说：「那个议题不会出现在与朝鲜民主主义人民共和国的讨论上。」
不过，他又说：「显然地，如果外交官员可以做好份内工作，如果我们可以降低威胁、恢复可以验证的信心建立措施，（南韩与美国）之后自然而然就会谈到这类议题。」
南韩总统文在寅上月驳斥如果与北韩签署和平协定，驻南韩美军将撤离的说法。
法新社