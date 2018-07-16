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此内容发布于2018年7月16日 上午5:20 最后更新 - 2018年7月16日 -05:20

（法新社曼谷16日电） 英国洞穴专家安斯沃斯（Vernon Unsworth）协助救援12名受困洞穴的泰国足球小将，却遭美国企业家马斯克（Elon Musk）嘲讽是「恋童癖」，他今天表示可能对马斯克提告。

特斯拉汽车公司（Tesla）执行长马斯克曾提议，使用迷你潜艇救出困在洞穴里的男孩，但遭安斯沃斯斥为「宣传噱头」，马斯克随即对安斯沃斯发动令人惊奇的抨击，未提出任何理由和解释。

泰国这支「野猪」少年足球队的球员6月23日与教练到睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探险，因大雨积水而受困，13人受困逾2周后才全数平安获救。

安斯沃斯向救援人员提供洞穴的知识，由于要救球员出洞必须通过狭窄曲折的淹水通道，他表示马斯克提供的迷你潜艇「绝对行不通」。

马斯克昨天发出一连串奇怪的推文回应，并不点名暗指安斯沃斯是「恋童的人」。

他接着又在官方帐号向超过2200万的追踪者发布贴文说：「以签了名的美钞打赌，这是真的。」

马斯克之后删除了他的推文，但未立即透过特斯拉对记者的询问做出回应。

安斯沃斯今天告诉法新社，他并未看到马斯克完整的推文，只是听说而已。

被问到是否会对马斯克的言论采取法律行动，他表示：「如果内容和我想的一样，答案是肯定的。」

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