马杜洛访莫斯科 获俄60亿美元投资委内瑞拉

此内容发布于2018年12月7日 上午2:35

（法新社莫斯科6日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）在莫斯科与克里姆林宫官员会谈后，今天宣布俄国将在委国进行60亿美元的石油与黄金开采投资。

委内瑞拉目前危机四伏。马杜洛访问莫斯科是为了争取盟友的支持，以提振委内瑞拉低迷的经济。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天也在双边对谈后，表达对这位社会主义领袖的支持。

马杜洛与投资者会谈后，向当地国营电视台VTV表示，「我们已获担保，将得到一笔超过50亿美元石油投资，以及超过10亿美元黄金开采合约」；他形容「这是一项漫长、好几天紧凑的工作」。

马杜洛没有披露太多协议细节，但表示俄罗斯对全球最大石油蕴藏国之一委内瑞拉的投资，将聚焦在和委国公司合资，目标是每天增加「近100万桶」的产量。

根据石油输出国家组织（Organization of Petroleum Exporting Countries），过去10年，委内瑞拉日产量从320万桶锐减至110万桶。

另外，马杜洛在推特上一支影片表示，与俄罗斯的协议远远超出石油和天然气，而是延伸到小麦供应以及俄罗斯在武器系统方面的专门技术。

他在影片中兴致勃勃表示：「我们也签署了一项合约，担保60万吨小麦全数做为委内瑞拉人民的食物。」

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