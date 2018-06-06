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此内容发布于2018年6月6日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月6日 -07:50

（法新社吉隆坡6日电） 马来西亚财长5日表示，前首相纳吉执政时和中国企业签订的94亿令吉（新台币704亿元）油气管开发案「疑点重重」，很可能和一马发展公司弊案有关。纳吉随后否认当中涉及不法。

马来西亚财政部旗下全资子公司苏里亚策略能源资源（SSER）2016年和中国天然气管道局签约，将一条输气管和一条输油管的建造工程发包给这家中国国有企业，合约价值94亿令吉。

马来西亚新政府财政部长林冠英发布声明指出，5月大选失利后下台的纳吉（Najib Razak）政府，已支付82亿5000万令吉的工程款给中国天然气管道局，几乎占合约总额的88%，但计画只有13%完工。

林冠英还表示，这些开发案的资金85%由中国进出口银行提供，其余透过发行伊斯兰债券取得。

纳吉目前遭控自国家财富基金一马发展公司（1MDB ）贪污数十亿美元。上述油气输送管建造合约，包括在纳吉在位时签订的一系列北京支持的大型建设计画。这令人更加怀疑，中国协助丑闻缠身的纳吉清偿一马发展公司累积的债务。

林冠英表示，他已指派官员针对这些「高度可疑交易」向反贪当局递交报告。他还说，苏里亚公司和深陷丑闻的一马发展公司前子公司SRC国际有关联，「我们握有文件，证明…这全是一马发展公司诈欺案的一部分。」

纳吉5日晚间则发布声明，强调这些开发案并无不法。他说，他和中国总理李克强2017年在北京见证这批合约的合作备忘录（MOU）签署。

纳吉还表示，他「有信心」这批合约遵守所有必要程序和法律。他还提醒，「做出这类具高度政治意图并牵涉外国国有企业的公开指控时」，应该要「十分谨慎」，因为「可能会对对外关系和国际贸易构成负面影响」。

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