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此内容发布于2018年5月26日 上午7:20 最后更新 - 2018年5月26日 -07:20

（法新社吉隆坡26日电） 马来西亚出生的第二只猫熊宝宝今天首次公开亮相，现场可见这只4个月大的幼崽缓缓地朝摄影师爬去，但它大部分时间都趴着，一脸萌样，立刻掳获游客欢心。

中国2014年出借母猫熊靓靓和公猫熊兴兴给马来西亚动物园，而这只毛茸茸的幼崽是靓靓产下的第二个宝宝。

猫熊因发情期极短而难以自然交配成功，因此这起猫熊成功自然繁殖的案例，实属罕见。

马来西亚动物园位于首都吉隆坡的郊区，动物园的猫熊中心主任麦特奈姆（Mat Naim Ramli）表示：「三口之家健康状况良好。」

麦特奈姆告诉记者：「幼崽体重9公斤，非常可爱，它成长速度非常快，已能慢慢地移动。」

靓靓2015年8月产下第一个宝宝，名叫暖暖。依中国与马来西亚的协定，幼崽一旦满2岁就必须送回中国，因此暖暖已于去年11月返回。

马来西亚之所以能成功孕育两只猫熊，麦特奈姆认为是健康的靓靓和兴兴「能接受彼此」。

25岁的李姓商业顾问也前来一睹猫熊萌样，她表示：「我喜欢猫熊，它们非常可爱，我想抱猫熊宝宝，因为它浑身毛茸茸的。」

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