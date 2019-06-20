此内容发布于2019年6月20日 上午7:05

（法新社马来西亚布特拉加亚20日电） 针对5年前马来西亚航空MH17班机遭击落案，马来西亚首相马哈地今天批评，国际调查团队以谋杀罪起诉3名俄罗斯与一名乌克兰嫌犯，是个「荒谬」决定。

国际调查员昨天起诉这4名男子。5年前马航班机被击落造成298人死亡，他们是首批就这起悲剧得面临司法审判的犯嫌。

那架当时往来荷兰阿姆斯特丹与马来西亚吉隆坡的波音777型客机，在飞越亲俄罗斯叛军控制的乌克兰东部地区上空时被飞弹击落。

马哈地表示：「我们非常不满，因为打从一开始，这起惨剧就沦为如何指控俄罗斯做错事的政治问题，这是件荒谬的事。」

他说：「就我们而言，我们要确凿罪证，而目前没有证据，只有道听涂说。」

马来西亚外交部稍早发表声明说，马国「肯定」由荷兰领导调查团队所做宣布。

不过马国外交部也指出，马来西亚「致力于确保程序透明、可信与有效，我们的作法向来是调查结果必须基于证据，而不是出于政治动机」。

俄罗斯则批评「毫无根据指控」，而美国则呼吁俄罗斯，应确保因谋杀罪被起诉凶嫌面对司法。

检方表示，「即使他们没有按下发射飞弹的按钮」，但被起诉4人把山毛榉飞弹（Buk Missile）从俄罗斯运抵东乌克兰，必须承担罪责。

国际调查团队曾于去年5月指出，击落马航班机的山毛榉飞弹是来自俄罗斯军方部队。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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