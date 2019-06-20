此内容发布于2019年6月20日 上午4:20

（法新社华盛顿19日电） 国际调查员今天指控3名俄罗斯人和1名乌克兰人造成马来西亚航空MH17班机遭击落，美国国务卿蓬佩奥随后呼吁俄罗斯，务必确保让被以谋杀罪名起诉的嫌犯接受司法审判。

这4名嫌犯拥有军事和情报背景，荷兰检方已将他们起诉，审判订于明年3月开始。但由于乌克兰和俄罗斯皆不会引渡国民，因此4人很可能都不会出庭。

5年前马航（Malaysia Airlines）MH17班机灾难共造成298人死亡。4名嫌犯将是首度有人因本案面临司法审判。

失事的马航班机原定从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡，但途经乌克兰亲俄叛军掌控的东乌克兰上空遭飞弹击落。莫斯科抨击外界「绝对不实的指控」。

荷兰领导的调查团今天表示，他们已对俄罗斯人葛金（Igor Girkin）、杜宾斯基（Sergey Dubinsky）、普拉托夫（Oleg Pulatov）和乌克兰人哈成科（Leonid Kharchenko）发出国际逮捕令。他们全都疑似和乌克兰境内分离主义势力顿内茨人民共和国（Donetsk People's Republic）有关。

美国国务卿蓬佩奥今天对嫌犯遭到起诉表示欢迎，并说：「我们呼吁俄罗斯...确保任何遭起诉且目前身在俄国的个人接受审判。」（译者：郑诗韵/核稿：张正芊）

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