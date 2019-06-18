此内容发布于2019年6月19日 上午12:20

（法新社海牙19日电） 马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）MH17航班5年前在乌克兰东部上空遭击落，造成机上298人全数罹难。国际联合调查小组（JIT）预计今天将公布数名嫌疑人身分和相关指控。

荷兰领导的调查团队表示，他们将先告知罹难者家属，之后再向大众举行记者会，公布这架马航波音777客机遭击落的「刑事调查进展」。

调查人员近一年前表示，击中飞机的是一枚山毛榉飞弹（Buk Missile），而飞弹源自于驻在俄国西南部城市库斯克（Kursk）的第53防空旅（53rd anti-aircraft brigade）。

这架航班2014年7月17日从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中，在乌东亲俄分离主义分子占据地区上空遭击落。

乌克兰副外交部长泽卡尔（Olena Zerkal）昨天告诉乌克兰国际传真社（Interfax Ukraine），将公布MH17事件4名嫌疑人身分，其中包括俄罗斯高阶军官。

泽卡尔说：「调查团队将公布名字并提出指控。」她又说，接着荷兰法院将「开始审理此案」。

泽卡尔又说，「在没有（俄罗斯）高层允许之下」，不可能转移像是山毛榉防空飞弹系统这类武器，她又说，涉案的不只这4名遭控罪的嫌疑人。

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