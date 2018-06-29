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此内容发布于2018年6月29日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月29日 -09:05

（法新社巴黎29日电） 尽管全球各地的新闻记者都因为工作而面临暴力威胁，像昨天发生在美国马里兰州那样的报社枪击案，相对而言实属罕见。

最新发生的这起血案已知至少造成5人罹难。马里兰州首府安纳波利斯（Annapolis）的首都报报团（Capital Gazette）办公室昨天遭一名枪手开枪攻击。

美国3年前也发生过震惊全国的媒体攻击事件：维吉尼亚州罗安诺克（Roanoke）当地电视台的24岁记者派克（Alison Parker）和摄影师沃德（Adam Ward），在直播时遭枪击杀害。

以下是法新社整理出近年全球其他几起针对新闻媒体发动的攻击。

●阿富汗夏姆夏德电视台（Shamshad TV）

2017年11月，3名好战分子乔装成警察，进入夏姆夏德电视台位在阿富汗首都喀布尔的办公室，使用枪枝及手榴弹进行攻击，造成1死24伤，嫌犯后来遭安全部队制伏。

阿富汗境内的记者成为攻击目标，情况有增无减。伊斯兰国（IS）宣称犯下这起攻击。

2018年4月喀布尔又发生两起自杀炸弹攻击，IS也宣称犯案，包括法新社首席摄影记者马瑞（Shah Marai）在内的9名记者及其他16人在事件中丧生。

●法国查理周刊（Charlie Hebdo）

法国嘲讽杂志「查理周刊」位在巴黎市中心的总部2015年1月遭遇圣战突袭，宣誓效忠盖达组织（al Qaeda）的塞德．果艾齐（Said Kouachi）和柴瑞夫．果艾齐（Cherif Kouachi）兄弟档冲入杂志社开火攻击，造成12人罹难，举法震惊。

坚信无神论的查理周刊因讽刺伊斯兰教及先知穆罕默德的报导内容而遭到威胁。这起攻击案激起维护新闻自由的「我是查理」（Je suis Charlie）运动。

●奈及利亚复活节炸弹攻击

2012年4月发生两起针对报社的炸弹攻击，创下奈国媒体遭好战分子攻击首例。

其中，「今日报」（This Day）位在奈及利亚首都阿布加（Abuja）的办公室先遭到自杀炸弹攻击，造成4人死亡。约莫同时，位在北部城市卡杜纳（Kaduna）同栋办公大楼内的今日报和另一报社办公室也被人投掷爆裂物，又造成4人丧生。

一名疑为伊斯兰主义攻击者隔年遭以恐怖主义罪名判处无期徒刑。

●阿尔及利亚晚报（Le Soir d'Algerie）攻击

1996年2月，一枚汽车炸弹在奈及利亚首都阿尔及尔（Algiers）市中心的「新闻之家」（Maison de la Presse）大楼被引爆，造成包括阿尔及利亚晚报3名记者在内的大约21人罹难。这栋大楼内有数家独立报刊。

当局在几个月后表示，武装伊斯兰圣战阵线（Armed Islamic Front for the Jihad）犯下这起案件。这个组织以锁定知识分子与名人进行攻击着称。（实习编译：侯文婷/核稿：何宏儒）

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