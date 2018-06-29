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此内容发布于2018年6月29日 下午9:20 最后更新 - 2018年6月29日 -21:20

（法新社安纳波利斯29日电） 当局今天表示，闯进安纳波利斯「首都报」办公室持枪扫射的38岁枪手堵住后门，目标是要「杀越多人越好」。当局也证实这起枪案起因于他对首都报的多年积怨。

警方表示，嫌犯为马里兰州居民拉莫斯（Jarrod Ramos），他昨天使用合法购买的泵动式霰弹枪犯案，造成首都报（Capital Gazette）5名员工丧生，2人受伤。拉莫斯来自安纳波利斯以西约40公里的劳瑞（Laurel）。

检察官亚当斯（Wes Adams）在记者会表示，拉莫斯遭控犯下5项一级谋杀罪，法官裁定羁押不得保释。

亚当斯说，这个决定部分是基于指向「协同攻击」首都报报社的证据，包括「堵住后门和使用战略手段追捕和射杀无辜的受害者」。

安妮阿伦德尔郡（Anne Arundel County）警察局局长阿尔托马雷（Timothy Altomare）说：「他的目标是杀越多人越好。」

警方证实，由于首都报2011年曾作过拉莫斯骚扰前高中同学，遭追究刑事责任的报导，使得他对首都报长期积怨。

首都报前编辑马夸特（Thomas Marquardt）告诉微软国家广播公司（MSNBC），拉莫斯之后对记者和报社做出「含糊不清的威胁」，多到员工被告知如果看到拉莫斯踏进办公室一步，就得打911紧急电话报案。

首都报在今天出刊的报纸头版，逐一刊载报社昨天遭喋血攻击的5名罹难者照片，搭配斗大的粗体字标题：「首都报5人遭枪杀身亡」。

内页的社论版写着：「我们无言以对。」并留下一大片空白，悼念在枪击案中逝去的同事。

时常与媒体针锋相对的美国总统川普，今天特别提到「震撼我们国家良知」的「可怕枪击案」。

他在白宫举办的一场活动上表示：「就跟所有美国人民一样，记者在做他们分内的工作时，应该免于遭受暴力袭击的恐惧。」（译者：陈昱婷/核稿：）

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