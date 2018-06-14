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此内容发布于2018年6月14日 上午3:35 最后更新 - 2018年6月14日 -03:35

（法新社雪梨14日电） 澳洲总理滕博尔今天证实，澳洲军队2007年在阿富汗的军事行动中，有一部军车挂上纳粹标志?字图案（swastika）的旗帜。他怒斥这种行为「令人完全不能接受」。

澳洲广播公司（ABC）报导跟这起事件有关的一张外泄照片，并引述国防消息人士指出，这只是个「扭曲的玩笑」，不是真的出现新纳粹主义的证据。

滕博尔（Malcolm Turnbull）说，展示纳粹旗帜「大错特错」。

他告诉记者：「令人完全不能接受。」

他说：「官员2007年接获那起事件的通报时，旗帜显然已被撤下，涉及的人员也被惩处。」

「但是这起事件，这样做是错的…大错特错，他们的指挥官当时就采取行动。」

澳洲国防部在给法新社的声明中表示：「包括这种旗帜和去使用它，都跟防卫的价值背道而驰。」

「一部在阿富汗执行任务的澳洲军车2007年曾短暂升起这面旗帜。指挥官当时立即采取行动，取下这面令人不愉快的旗帜。」

国防部表示，旗帜后来被销毁，牵涉的人员遭到警告。

目前仍有约300名澳洲防务人员派驻阿富汗。（译者：钟佑贞/核稿：何宏儒）

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