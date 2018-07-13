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此内容发布于2018年7月13日 上午4:50 最后更新 - 2018年7月13日 -04:50

（法新社爱丁堡13日电） 十多年前的高尔夫球场争议，让美国总统川普与苏格兰独派政府相互欠缺好感，但来到英国访问的川普，本周末将前往苏格兰挥杆。

母亲为苏格兰人的川普，届时可望住在他位于苏格兰登拜里（Turnberry）的奢华高球渡假村。

川普在苏格兰引发的多数争议，来自他另一座球场，即川普国际高球场（Trump International Golf Links）。

在川普首度将以美国总统身分前往苏格兰前夕，苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）正赞颂一座风力发电厂建成。川普曾企图阻止这座发电厂设立，因为会破坏他渡假村的视野。

苏格兰民族党（Scottish National Party）党魁施特金在上周首座涡轮启动时说：「美国的一位知名高球场老板，我想他现在已涉足政坛，这个人决定将苏格兰政府告上法院，以阻止这些风力涡轮启动。」

施特金说：「苏格兰政府在法庭上战胜了那个美国高球场老板，这些风力涡轮发电机终于发出首批电力。」

川普今天抵达苏格兰时，英国苏格兰大臣孟德尔（David Mundell）将前往迎接。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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