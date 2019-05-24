此内容发布于2019年5月25日 上午12:20

（法新社奈洛比24日电） 肯亚将同性恋视为犯罪，其高等法院今天认定法律条文因未违宪，所以不予废除，让LGBT社群大受打击，也引来人权团体和联合国批评。

在印度和台湾做出具里程碑意义的立法决定后，同性恋权利组织希望肯亚顺应全球趋势，放宽对同性恋的法律限制。在此同时，近期有3个非洲国家推翻反同性恋的法律。

但在提交请愿书3年后，高等法院裁定，将同性恋视为犯罪的法律并未违宪，且倾向于担心破坏基督教徒占多数的肯亚文化和家庭价值。

主审法官阿布瑞里（Roselyne Aburili）说：「我们发现受质疑的部分（刑法）并未违宪，我们因此拒绝寻求补救方法的要求，并驳回连署请愿书。」

当冗长的判决宣布后，法庭内同性伴侣握着彼此的手、挥舞彩虹旗，同时也有一名主教手拿圣经坐在前排。

裁决出炉后，同性伴侣们相互拥抱并擦去眼泪，其他人身上披有彩虹旗。

乌干达男同性恋朱斯（Jordan Zeus）逃离迫害，来到肯亚寻求庇护。他说：「我们必须为我们的权利奋战，这就是我们本来的样子。」并敦促运动人士持续奋战。

阿布瑞里表示，在法庭上呈现的证据「没有决定性的科学证据，证明女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者与酷儿（LGBTQ）是与生俱来的」。

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