此内容发布于2019年6月16日 下午9:20

（法新社蒙特娄16日电） 加拿大魁北克省立法机构今天通过争议移民法案，将取代目前先到先行的移民接受标准，并试图让潜在移民拥有的技能及技术，更加符合这个加拿大第2大省的劳动市场需求。

这项法律与美国总统川普提出的计画类似，也就是将美国签证系统从以家庭移民为基础，转向带来更多技术移民。

根据新法，如今约有1.8万份归档申请书将被销毁，影响多达5万人，当中许多人目前已住在魁北克。而这1.8万组人得重新展开移民申请程序。

魁北克省政府承诺加快申请程序，表示符合资格的工作者将在6个月内收到答覆，而非现行的36个月。

移民部长尤林-巴瑞特（Simon Jolin-Barrette）在推特上宣布，在执政的中间偏右魁北克未来联盟（Coalition Avenir Quebec）召集下，这项法案在今晨4 时左右的马拉松式议程尾声，以62对42通过。

尤林-巴瑞特告诉国民议会（National Assembly）：「我们正在修改移民制度，让它更符合公共利益，因为我们必须确保我们拥有满足劳动市场需求的系统。」

其他3个在野政党都反对这项举措，认为这「没有人性」，并说政府没理由放弃这1.8万个待决申请。

魁北克省长雷哥（Francois Legault）政府诉诸特别议会程序，对这项提案的辩论设限。他的政党去年10 月胜选，并承诺削减每年进入魁北克超过2成移民及难民数量。

经过一晚短暂休息，国民议会今天重新召开会议，着手审议另一项将禁止政府官员穿着、配戴具宗教象徵物的争议法案，禁令范围包括警察、法官及老师等政府官员及公务员等数个类别

这项提案也获得雷哥支持，反对加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）倡导的多元主义。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram