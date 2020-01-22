此内容发布于2020年1月23日 上午12:50

（法新社蒙特娄22日电） 加拿大警方今天表示，魁北克北部圣尚湖发生意外事故，雪地摩托车因结冰层破裂而掉入冰冷水里，造成1名加籍导游丧生，另有5名法国游客失踪。

警方发言人告诉法新社，事故发生在21日晚间，9名游客（包括导游在内）在圣尚湖（Saint-Jean lake）的河川出口处附近骑乘雪地摩托车，所在位置已在许可范围之外，他们脚下的结冰层突然破裂。

其中2名游客从水中救起第3人，并向警方报案。

来自蒙特娄的导游由紧急救难小组从水里救出送医，但在晚间不治。另有5人仍下落不明。

官员表示，事发详细经过目前仍不清楚。幸存3人目前在附近城镇阿尔马（Alma）就医，他们因轻伤与体温过低接受治疗。

圣尚湖冰层通常很厚，但湖水流入沙古奈河（Saguenay River）处的冰层较薄。

加拿大媒体报导，这群游客是在圣米歇尔德圣村（Saint-Michel-des-Saints）租借雪地摩托车，距离事发地点近300公里。

马力强大的雪地摩托车前进时，时速可达140公里，深受魁北克人与外国游客喜爱，但每年也发生许多事故。

除警方与军方人员外，救难单位也出动2架直升机以及潜水人员进行搜救。

警方表示，其中一架直升机栽入冰湖中，驾驶送医治疗。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

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