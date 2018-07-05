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此内容发布于2018年7月5日 下午10:35 最后更新 - 2018年7月5日 -22:35

（法新社东京6日电） 日本媒体报导，1995年发动东京地铁沙林毒气事件的奥姆真理教前教主麻原彰晃，与其他6名共犯今天伏法。若干受害者家属闻讯后感叹，麻原彰晃被处决让他们等得太久。

高桥女士当时在地铁工作的丈夫不幸罹难，她告诉日本放送协会（NHK）：「我们知道将有这样的结果…（但）在事件发生的23年后才到来，真令人遗憾。」

「我先生的双亲不知后续发展就过世了，有些受害者家属也一样。」

当地媒体指出，日本政府发言人菅义伟证实麻原彰晃已伏法，但他本人及法务省未立即就其他数名邪教成员今天遭处决的报导置评。

麻原彰晃与12名奥姆真理教成员因为发动这起造成13人死亡、数千人受伤的攻击事件，于2004年遭判处死刑。麻原彰晃是今天第一位上绞刑架者。

除了麻原彰晃外，48岁的井上嘉浩、68岁的早川纪代秀、55岁的中川智正、58岁的远藤诚一、53岁的土谷正实、54岁的新实智光等6人也被处决。

这起1995年3月20日发生的毒气攻击事件，不但震惊全球，还引发日本当局展开大规模镇压末日邪教的行动。

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