此内容发布于2019年9月14日 上午1:05

（法新社纽约13日电） 香港众志秘书长黄之锋今天敦促美国总统川普将「人权条款」纳入与中国的任何贸易协议中，且寻求华府对香港民主运动的支持。

22岁的黄之锋在纽约哥伦比亚大学出席座谈会时，呼吁美国政治人物通过支持香港民主运动的法案。7月1日冲击香港立法会唯一露面发表宣言的「学苑」前总编辑梁继平也出席座谈会。

黄之锋会后告诉法新社：「在贸易谈判中纳入人权条款，以及将香港抗议列入贸易谈判中相当重要。」

过去一年来，全球两大经济体美国和中国贸易战打得如火如荼，并对价值数千亿美元的商品互课关税。美中预定于10月进行贸易磋商。

黄之锋说，将香港议题纳入谈判中至关重要，并表示香港面临「类似戒严令」的紧急法威胁，且担心中国会派遣军队进入香港。

他说：「如果中国无意保障香港的经济自由和开放企业环境，也将影响和伤害全球经济。」

黄之锋抵达美国前曾访问德国，寻求全球对香港民主示威运动的支持。

美国国会将审议「香港人权与民主法案」，并于17日召开听证会，黄之锋将出席听证会。

他将与共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）会面，但不清楚他是否有拜会任何川普政府官员的计画。卢比欧是对中国直言不讳的批评者，他于6月提出香港人权与民主法案。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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