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此内容发布于2018年2月11日 上午3:05 最后更新 - 2018年2月11日 -03:05

（法新社里约热内卢11日电） 巴西当局表示，里约热内卢出现大批猴子遭到违法扑杀，因为当地居民担忧黄热病扩散，误以为猴子会将疾病传染给人类，而采取杀猴行动，这将加深防疫的难度。

里约热内卢卫生当局表示，今年来在里约州已发现238只猴子死亡，相较于2017年全年有602只死亡。当局已开始停止杀猴的宣导行动。

今年被发现的死亡猴子当中，69%出现遭到人类攻击的痕迹，大多是被打死，部分是被毒死；其余则是自然死亡。2017年死亡的猴子，被人类杀死的比例仅40%。

黄热病在巴西部分地区的感染病例大增，今年来已在里约州造成25人死亡。政府虽采取大规模注射疫苗行动，但缺乏足够疫苗提供所有人涵盖终生的完整剂量。

被发现的猴子尸体集中在里约兽医中心（Rio Veterinary Center）的解剖室。中心统筹人员鲁塞纳（Fabiana Lucena）表示，恐慌的居民攻击动物，是犯了大错。

他说：「人们应该了解，传递黄热病病毒的是蚊子，猴子是受害者。如果乡下不再有猴子，蚊子将转为攻击人类。」

鲁塞纳指出：「猴子就像防疫哨兵，能显示病毒在何处出没。若要加强防疫效果，我们必须确认出现黄热病死亡的猴子所在区域。如果人们扑杀猴子，就更难追踪病毒。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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