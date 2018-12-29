黄背心再现人数大减 巴黎警察动用催泪弹

此内容发布于2018年12月29日 下午11:05

（法新社巴黎29日电） 法国全国「黄背心」抗议游行今天再现，在巴黎，警察动用了催泪瓦斯。不过，黄背心的周末游行进入第7回合，人数看来少了。

在几家国营电视台和巴黎市中心的BFM电视台附近，聚集数百名穿着显目黄背心的民众，高喊「假新闻」，并要求总统马克宏（Emmanuel Macron）下台。

抗议民众扩散到电车轨道上，向警察丢掷东西，警察回敬催泪弹，并逮捕数人。

在法国西部南特（Nantes），警察也动用催泪弹。在里昂（Lyon）、波尔多（Bordeaux）、土鲁斯（Toulouse）等地也预期会有抗议人潮。

南部城市马赛（Marseille），警察表示，大约有1000名游行群众，大喊「马克宏下台」。

根据官方数字，这周末抗议民众已较过去几周大减。警方说，今天中午前估计约有1万2000人参加游行，相较22日周末的3万8600人，11月17日周末首次大游行有28万2000人。

不过一些带领活动的人说，人数少是因为耶诞与过年长假，等到一月时，人们会重返街头抗议。

抗议焦点原本是对燃料税上涨的愤怒，后来演变成对总统马克宏的不满，批评者指责，政策忽略乡村和小城镇的生活费上扬。

发动黄背心抗议燃料价格飙涨诉求的吕杜丝基（Priscilla Ludosky）表示 ：「我们要找回购买力，要取得决策发言权。」（译者：纪锦玲/核稿：郑诗韵）

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