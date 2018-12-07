黄背心新一波抗议 巴黎商家歇足球赛演唱会取消

此内容发布于2018年12月7日 下午11:50

（法新社巴黎8日电） 法国「黄背心」运动今天将展开第4波抗议行动，首都巴黎进入高度警戒，部署庞大维安措施，严阵以待。当局忧心新一波抗议恐沦为连续第2周的暴力破坏行动。

商家、博物馆、地铁站和艾菲尔铁塔纷纷关闭，足球赛和音乐会也宣告取消。

巴黎上周经历数十年来最严重的暴力事件，震撼全国，总统马克宏（Emmanuel Macron）的政府面临严重危机。

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）表示，他预计巴黎只会有几千人，「但当中不乏极端暴力的个人」，上周抗议人数统计8000人左右。

卡斯塔纳说：「过去3周，我们看到一头怪兽的诞生」，并表示，今天将会有大规模维安行动。

1日的抗议行动发生数十辆汽车遭烧毁、商店遭抢劫，凯旋门被破坏的暴力行径，卡斯塔纳誓言「绝不容忍」这类破坏暴力行为。

总理菲力普（Edouard Philippe）昨晚接见一个自称「温和派」黄背心运动团体代表。团体发言人夏隆空（Christophe Chalencon）说，总理「聆听我们的心声，并承诺将把我们的诉求转告总统」。

总理菲力普表示，全国将部署8万9000名警力，当中首都将派遣8000名员警，出动十几辆武装车辆，这在巴黎是头一遭。

美国大使馆对在巴黎的美国公民发出警告，提醒他们「保持低调，避免前往人潮聚集之处」。比利时、葡萄牙和捷克等国也建议国内计划周末前往巴黎的民众延后行程。

黄背心运动如滚雪球般越演越烈，演变成对马克宏经济政策和权力的不满势力。此外，民众在数十所学校对大学入学条件转趋严格发动抗议，加上农民号召下周串连示威，也带来一股政府腹背受敌的气氛。

态度强硬的法国总工会（CGT）利用这股抗议风潮，号召铁路和地铁员工14日罢工，要求立即提高薪资和退休金。

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