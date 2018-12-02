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此内容发布于2018年12月2日 下午8:20 最后更新 - 2018年12月2日 -20:20

（法新社巴黎2日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天视察巴黎暴动在各地造成的破坏，并召开紧急会议，散会前呼吁反政府抗议人士进一步对话。法国「黄背心」全国性抗争达2周，严重影响商家生意。

马克宏与法国总理菲力普（Edouard Philippe）、内政部长及高阶安全官员开会，因应这场造成全国数百人受伤的暴力活动。

法国总统府艾里赛宫表示，菲力普奉命会见抗议发起人及政党领袖，作为「愿持续对话」的一部分。

生态部长戴扈杰（Francois de Rugy）上周和「黄背心」抗议代表会面，但没能成功说服他们停止示威。

巴黎警方表示，昨天的暴动为首都多年来最严重冲突，共412人落网，目前仍有378人在警局。

全国共263人受伤，133人住院治疗，当中包含23名维安人员。

马克宏表示：「我永远不接受暴力。」他说：「没有正当理由可解释攻击当局、洗劫商家、威胁路人或记者、玷污凯旋门（Arc du Triomphe）的行为。」

暴力让法国商业界忧心忡忡，他们称他们已损失数十亿欧元，并将出席经济部明天举行的会议。

零售商联盟代表奎索（Jacques Creyssel）表示：「我们最糟的恐惧成真，（抗议引发的）封锁已连续3周，商业界蒙受重大损失。」

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