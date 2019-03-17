此内容发布于2019年3月17日 下午10:50

（法新社巴黎17日电） 法国「黄背心」运动进入第18周，身穿黑衣的无政府主义分子纵火、洗劫香榭丽舍大道（Champs-Elysees）的商家及企业，有民众说巴黎「光之城」、「时尚之都」等美名都已蒙尘。

「黄背心」运动抗议活动过去数周来相对平静，参与人数也逐渐减少，如今暴力再起。

示威群众昨天在香榭丽舍大道极尽捣乱之能事，动手破坏大约80家店铺和商家，令警方疲于奔命。

总理菲力普（Edouard Philippe）今天坦言，确实存在必须修正的安全「缺陷」。

总理办公室说：「昨日事件的分析凸显当局采取的措施，不足以遏止暴力及避免暴徒滋事。」

菲力普明早将会晤总统马克宏（Emmanuel Macron），讨论改善事宜。

面临重重政治压力的马克宏也缩短滑雪假期，急返巴黎开会应对危机，矢言采取「有力决定」，避免暴力进一步升级。

拥有180个成员的香榭丽舍委员会（Committee Champs-Elysees）负责人赖恩哈特（Jean-Noel Reinhardt）说：「暴力事件不断激增。」

他坚定地说：「当局必须终结这番情势。」他告诉法国BFM电视台（BFM TV）：「我们得阻止这些人。我不晓得该怎么下手，但这是我们要问总理的问题。」

巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）说，她正在等政府给个「交代」，还说自己对这「前所未见的暴力」感到「无比愤怒」。

她告诉「巴黎人日报」（Le Parisien）：「我们应该要能掌握像刚刚目睹的那种情况。」

财政部表示，部长勒麦尔（Bruno Le Maire）明天将与贸易和雇主团体及保险业者召开会议，讨论示威活动对经济的冲击。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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