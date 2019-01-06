黄背心暴力示威复燃 女性上街吁回归最初诉求

此内容发布于2019年1月6日 下午11:20

（法新社巴黎6日电） 法国「黄背心」运动似乎出现复燃趋势，示威者昨天闯入政府部门大肆破坏，数以百计女性今天在巴黎街头游行，盼能平息法国「黄背心」运动引发的暴力乱象，回归最初诉求。

法新社报导，黄背心示威卷土重来，5万人昨天再上街头，与警方发生暴力冲突后，大批女性今天穿上黄色背心，试图将焦点拉回最初抗议诉求。

若干女性挥舞手中的黄气球和推着婴儿车。法国其他城市也出现抗议活动。

42岁的抗议人士卡伦（Karen）是来自马赛（Marseille）的护理师，她说，「所有媒体报导都聚焦在暴力冲突，我们忘了问题的根源」，也就是对抗撙节。

这些女性口中唱着法国国歌「马赛曲」，齐聚在巴黎巴士底（Bastille）歌剧院前台阶，接着在附近街道游行。

与此同时，经济部长勒麦尔（Bruno Le Maire）呼吁终结「黄背心」动乱，他告诉欧洲第一电台（Europe1 radio），「那些相信民主的人」现在应该说声「够了」。

法国东北部的康城（Caen）和中－东部的蒙索莱米纳（Montceau-les-Mines）也出现女性示威活动。西南部城市土鲁斯（Toulouse）有300名女性走上街头，高呼「马克宏你完了」。

「黄背心」示威者已连续第8个周末上街抗议，这场运动起因于人民不满政府调涨燃油税，后来逐渐演变成抗议生活成本攀升和反对总统马克宏政府，许多人批评马克宏傲慢且偏袒大企业。

若干抗议人士昨天驾驶堆高机撞毁政府办公室大门，入内后大肆破坏停放的车辆并打破玻璃，迫使政府发言人葛里沃（Benjamin Griveaux）从后门逃出办公室，葛里沃稍后谴责这是「令人无法接受的攻击法国」之举。

葛里沃稍早已抨击黄背心运动，形容参与示威的人都是寻求「推翻政府」的「煽动者」。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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